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«Ростов» увеличил заполняемость стадиона до 40 процентов

22:23
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Пресс-служба «Ростова» сообщает, что с 11 сентября количество зрителей, которые могут быть допущены на «Ростов Арена», увеличено до 40 процентов от общей вместимости стадиона.

Отметим, что после возобновления чемпионата России в сезоне-2019/20 Роспотребнадзор разрешил заполнять трибуны спортивных сооруждений только на 10 процентов из-за распространения коронавируса.

14 сентября «Ростов» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в рамках 7-го тура РПЛ.

Ростов — Локомотив

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13820

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