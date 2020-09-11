«Ростов» увеличил заполняемость стадиона до 40 процентов

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что с 11 сентября количество зрителей, которые могут быть допущены на «Ростов Арена», увеличено до 40 процентов от общей вместимости стадиона.

Отметим, что после возобновления чемпионата России в сезоне-2019/20 Роспотребнадзор разрешил заполнять трибуны спортивных сооруждений только на 10 процентов из-за распространения коронавируса.

14 сентября «Ростов» на своем поле сыграет с «Локомотивом» в рамках 7-го тура РПЛ.