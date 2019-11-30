Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Урала» на матч 18-го тура чемпионата России. В атаке ростовчан с первых минут на поле появится Элдор Шомуродов.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, И. Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов. Запасные: Песьяков, Д. Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль Кабир, Августиняк, Кухарчик, Ильин. Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Бавин, Щербаков, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Погребняк, Панюков.