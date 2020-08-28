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«Ростов» — «Урал»: арбитр Лапочкин не удалил игрока гостей?

19:50
26 августа. Ростов. «Ростов» — «Урал» — 1:0. 26 августа. Ростов. «Ростов» — «Урал» — 1:0. 26 августа. Ростов. «Ростов» — «Урал» — 1:0. 26 августа. Ростов. «Ростов» — «Урал» — 1:0. 26 августа. Ростов. «Ростов» — «Урал» — 1:0.
26 августа. Ростов. «Ростов» — «Урал» — 1:0.
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После матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Урал» (1:0) у ростовчан возникли претензии к бригаде арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.

На 45+1-й минуте он не применил дисциплинарную санкцию к полузащитнику Юрию Бавину. Тот попал шипами в ногу Матиасу Норманну — судья не зафиксировал фол и дал сигнал на окончание первого тайма.

26 августа. Ростов. "Ростов" - "Урал" - 1:0.
26 августа. Ростов. «Ростов» — «Урал» — 1:0.
26 августа. Ростов. "Ростов" - "Урал" - 1:0.
26 августа. Ростов. «Ростов» — «Урал» — 1:0.

Часть наших экспертов утверждает, что за такое нарушение правил Бавину следовало показать красную карточку и удалить его с поля. Другие полагают, что удар пошел по касательной, и достаточно было вынести предупреждение. Судья не сделал ни того, ни другого. Видеоассистенты на этом матче не работали. (Александр Бобров)

26 августа. Ростов. "Ростов" - "Урал" - 1:0.
26 августа. Ростов. «Ростов» — «Урал» — 1:0.
26 августа. Ростов. "Ростов" - "Урал" - 1:0.
26 августа. Ростов. «Ростов» — «Урал» — 1:0.
Ростов — Урал

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