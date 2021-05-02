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«Ростов» — «Тамбов»: стартовые составы команд

15:20
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Тренерские штабы «Ростова» и «Тамбова» огласили стартовые составы на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча состоится сегодня, 2 мая, на «Ростов Арене». Начало — в 16.30 (мск).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Запасные: Лукьянов, Козлов, Рукас, Павловец, Алеесами, Мамаев, Байрамян, Махатадзе, Тугарев, Фольмер, Обухов, Саплинов.

«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев, Кайков, Мартынов, Алиев, Терехов, Кабахидзе, Карп, Карапузов, Архипов.

Запасные: Сычев, Гигашвили, Нусуев, Еркин, Ахмаев, Дроздов, Чабанов, Герман, Минаев, Климов.

Следить за матчем «Ростов» — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

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