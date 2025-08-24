«Ростов» спас ничью после 89-й минуты матча в пятом сезоне подряд
Нападающий «Ростова» Роналдо, отличившись на 90+8-й минуте матча 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» 23 августа, принес ростовчанам ничью на «РЖД Арене» (3:3). Для желто-синих становится хорошей традицией забивать спасительные голы по истечении полутора часов игры. За последние шесть лет таких случаев набралось уже семь. Причем теряют победы в основном гранды — «Спартак» (дважды), «Зенит», «Краснодар» и только-только взявший серебро «Сочи».
Все случаи, когда «Ростов» спасал ничью после 89-й минуты матча чемпионата России
|
Дата
|
Тренер
|
Матч
|
Автор гола
|
Минута
|
21.09.2002
|
Сергей Балахнин
|
Спартак (д) — 1:1
|
Александр Маслов
|
90+2' (1:1)
|
25.10.2006
|
Сергей Балахнин
|
Амкар (д) — 1:1
|
Спартак Гогниев
|
90+2' (1:1)
|
16.05.2009
|
Олег Долматов
|
Спартак Нч (д) — 1:1
|
Бранимир Петрович
|
90+2' (1:1)
|
16.04.2012
|
Сергей Балахнин
|
Краснодар (д) — 1:1
|
Дмитрий Кириченко
|
90+1' (1:1)
|
08.08.2014
|
Миодраг Божович
|
Кубань (г) — 2:2
|
Виталий Дьяков
|
90+1' (2:2)
|
20.07.2019
|
Валерий Карпин
|
Спартак (д) — 2:2
|
Александр Зуев
|
90+1' (2:2)
|
01.07.2020
|
Валерий Карпин
|
Краснодар (д) — 1:1
|
Ивелин Попов
|
90+11' (1:1)
|
30.10.2021
|
Заур Тедеев
|
Спартак (г) — 1:1
|
Данил Глебов
|
90+5' (1:1)
|
20.08.2022
|
Валерий Карпин
|
Сочи (д) — 2:2
|
Артем Мещанинов, в свои ворота
|
90+2' (2:2)
|
29.07.2023
|
Валерий Карпин
|
Зенит (д) — 1:1
|
Николай Комличенко
|
90+3' (1:1)
|
19.10.2024
|
Валерий Карпин
|
Пари НН (г) — 1:1
|
Максим Осипенко
|
90+2' (1:1)
|
23.08.2025
|
Джонатан Альба
|
Локомотив (г) — 3:3
|
Роналдо
|
90+8' (3:3)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0