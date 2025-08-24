«Ростов» спас ничью после 89-й минуты матча в пятом сезоне подряд

Нападающий «Ростова» Роналдо, отличившись на 90+8-й минуте матча 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» 23 августа, принес ростовчанам ничью на «РЖД Арене» (3:3). Для желто-синих становится хорошей традицией забивать спасительные голы по истечении полутора часов игры. За последние шесть лет таких случаев набралось уже семь. Причем теряют победы в основном гранды — «Спартак» (дважды), «Зенит», «Краснодар» и только-только взявший серебро «Сочи».

Все случаи, когда «Ростов» спасал ничью после 89-й минуты матча чемпионата России