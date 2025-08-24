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Баринов сравнялся с Чорлукой по количеству матчей за «Локомотив» в чемпионатах России

Кирилл Бурдаков
Статистик

Матч против «Ростова» (3:3) в 6-м туре РПЛ 23 августа стал для Дмитрия Баринова 200-м в составе «Локомотива» в высшем дивизионе. 28-летний полузащитник — 12-й футболист, который добрался до этой отметки в составе железнодорожников. А вот следующая юбилейная отметка покорилась только двум игрокам — Дмитрию Лоськову и Гильерме.

Лидеры по матчам за «Локомотив» в чемпионатах России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

п. Дмитрий Лоськов

Россия

1997-2007, 2010-2012, 2016

322

в. Гильерме

Бразилия/Россия

2009-2022

306

п. Владимир Маминов

Россия/Узбекистан

1993-2008

291

в. Сергей Овчинников

Россия

1992-1997, 2002-2005

277

з. Юрий Дроздов

Россия

1993-2003

254

п. Сергей Гуренко

Белоруссия

1995-1999, 2003-2008

254

з. Игорь Чугайнов

Россия

1994-2001

234

н. Дмитрий Сычев

Россия

2004-2012

224

з. Ренат Янбаев

Россия

2007-2017

206

з. Олег Пашинин

Россия/Узбекистан

1993-2007

205

з. Ведран Чорлука

Хорватия

2012-2021

200

п. Дмитрий Баринов

Россия

2015-н.в.

200

По преданности игроков клубным цветам «Локо» упрочил второе место среди всех клубов высшего дивизиона. Больше футболистов провели по 200 матчей только за ЦСКА — 13. Больше трех гвардейцев набралось у «Зенита», «Ростова» и проведшего в элите всего 14 сезонов «Амкара».

Все клубы, хотя бы один футболист провел 200 матчей чемпионата

Клуб

Матчи

Игроки с 200 и более матчами

Рекордсмен

ЦСКА

1019

13

Игорь Акинфеев (602)

Локомотив

1019

12

Дмитрий Лоськов (322)

Зенит

928

6

Вячеслав Малафеев (328)

Ростов

958

5

Александр Гацкан (261)

Амкар

434

4

Захарий Сираков (276)

Ротор

432

3

Валерий Есипов (349)

Спартак

1019

3

Егор Титов (324)

Динамо

988

3

Антон Шунин (304)

Рубин

650

2

Сергей Рыжиков (281)

Ахмат

560

3

Ризван Уциев (277)

Алания

489

2

Артур Пагаев (290)

Крылья Советов

932

2

Антон Бобер (274)

Краснодар

440

2

Сергей Петров (255)

Урал

488

1

Денис Кулаков (230)

Торпедо

522

1

Игорь Семшов (216)

Черноморец

248

1

Лев Майоров (208)

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Ведран Чорлука
Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Ростов» спас ничью после 89-й минуты матча в пятом сезоне подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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