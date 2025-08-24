Баринов сравнялся с Чорлукой по количеству матчей за «Локомотив» в чемпионатах России
Матч против «Ростова» (3:3) в 6-м туре РПЛ 23 августа стал для Дмитрия Баринова 200-м в составе «Локомотива» в высшем дивизионе. 28-летний полузащитник — 12-й футболист, который добрался до этой отметки в составе железнодорожников. А вот следующая юбилейная отметка покорилась только двум игрокам — Дмитрию Лоськову и Гильерме.
Лидеры по матчам за «Локомотив» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
п. Дмитрий Лоськов
|
Россия
|
1997-2007, 2010-2012, 2016
|
322
|
в. Гильерме
|
Бразилия/Россия
|
2009-2022
|
306
|
п. Владимир Маминов
|
Россия/Узбекистан
|
1993-2008
|
291
|
в. Сергей Овчинников
|
Россия
|
1992-1997, 2002-2005
|
277
|
з. Юрий Дроздов
|
Россия
|
1993-2003
|
254
|
п. Сергей Гуренко
|
Белоруссия
|
1995-1999, 2003-2008
|
254
|
з. Игорь Чугайнов
|
Россия
|
1994-2001
|
234
|
н. Дмитрий Сычев
|
Россия
|
2004-2012
|
224
|
з. Ренат Янбаев
|
Россия
|
2007-2017
|
206
|
з. Олег Пашинин
|
Россия/Узбекистан
|
1993-2007
|
205
|
з. Ведран Чорлука
|
Хорватия
|
2012-2021
|
200
|
п. Дмитрий Баринов
|
Россия
|
2015-н.в.
|
200
По преданности игроков клубным цветам «Локо» упрочил второе место среди всех клубов высшего дивизиона. Больше футболистов провели по 200 матчей только за ЦСКА — 13. Больше трех гвардейцев набралось у «Зенита», «Ростова» и проведшего в элите всего 14 сезонов «Амкара».
Все клубы, хотя бы один футболист провел 200 матчей чемпионата
|
Клуб
|
Матчи
|
Игроки с 200 и более матчами
|
Рекордсмен
|
ЦСКА
|
1019
|
13
|
Игорь Акинфеев (602)
|
Локомотив
|
1019
|
12
|
Дмитрий Лоськов (322)
|
Зенит
|
928
|
6
|
Вячеслав Малафеев (328)
|
Ростов
|
958
|
5
|
Александр Гацкан (261)
|
Амкар
|
434
|
4
|
Захарий Сираков (276)
|
Ротор
|
432
|
3
|
Валерий Есипов (349)
|
Спартак
|
1019
|
3
|
Егор Титов (324)
|
Динамо
|
988
|
3
|
Антон Шунин (304)
|
Рубин
|
650
|
2
|
Сергей Рыжиков (281)
|
Ахмат
|
560
|
3
|
Ризван Уциев (277)
|
Алания
|
489
|
2
|
Артур Пагаев (290)
|
Крылья Советов
|
932
|
2
|
Антон Бобер (274)
|
Краснодар
|
440
|
2
|
Сергей Петров (255)
|
Урал
|
488
|
1
|
Денис Кулаков (230)
|
Торпедо
|
522
|
1
|
Игорь Семшов (216)
|
Черноморец
|
248
|
1
|
Лев Майоров (208)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0