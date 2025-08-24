Баринов сравнялся с Чорлукой по количеству матчей за «Локомотив» в чемпионатах России

Матч против «Ростова» (3:3) в 6-м туре РПЛ 23 августа стал для Дмитрия Баринова 200-м в составе «Локомотива» в высшем дивизионе. 28-летний полузащитник — 12-й футболист, который добрался до этой отметки в составе железнодорожников. А вот следующая юбилейная отметка покорилась только двум игрокам — Дмитрию Лоськову и Гильерме.

Лидеры по матчам за «Локомотив» в чемпионатах России

Игрок Страна Годы Матчи п. Дмитрий Лоськов Россия 1997-2007, 2010-2012, 2016 322 в. Гильерме Бразилия/Россия 2009-2022 306 п. Владимир Маминов Россия/Узбекистан 1993-2008 291 в. Сергей Овчинников Россия 1992-1997, 2002-2005 277 з. Юрий Дроздов Россия 1993-2003 254 п. Сергей Гуренко Белоруссия 1995-1999, 2003-2008 254 з. Игорь Чугайнов Россия 1994-2001 234 н. Дмитрий Сычев Россия 2004-2012 224 з. Ренат Янбаев Россия 2007-2017 206 з. Олег Пашинин Россия/Узбекистан 1993-2007 205 з. Ведран Чорлука Хорватия 2012-2021 200 п. Дмитрий Баринов Россия 2015-н.в. 200

По преданности игроков клубным цветам «Локо» упрочил второе место среди всех клубов высшего дивизиона. Больше футболистов провели по 200 матчей только за ЦСКА — 13. Больше трех гвардейцев набралось у «Зенита», «Ростова» и проведшего в элите всего 14 сезонов «Амкара».

Все клубы, хотя бы один футболист провел 200 матчей чемпионата