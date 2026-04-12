У защитника «Ростова» Вахании родился сын

У защитника «Ростова» и сборной России Ильи Вахании родился сын.

«Поздравляем футболиста сборной и его супругу Татьяну, желаем здоровья маме и ребенку!» — говорится в заявлении пресс-службы национальной команды.

В этом сезоне на счету 25-летнего игрока 27 матчей во всех турнирах, в которыхон отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

В феврале Вахания подписал контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2030 года. Он вступит в силу 16 июня 2026 года. Остаток нынешнего сезона футболист доиграет в «Ростове».