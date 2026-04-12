У защитника «Ростова» Вахании родился сын
У защитника «Ростова» и сборной России Ильи Вахании родился сын.
«Поздравляем футболиста сборной и его супругу Татьяну, желаем здоровья маме и ребенку!» — говорится в заявлении пресс-службы национальной команды.
В этом сезоне на счету 25-летнего игрока 27 матчей во всех турнирах, в которыхон отметился 2 голами и 1 результативной передачей.
В феврале Вахания подписал контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2030 года. Он вступит в силу 16 июня 2026 года. Остаток нынешнего сезона футболист доиграет в «Ростове».
Источник: Telegram-канал сборной России
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|
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|7
|2
|2
|21-8
|23
|
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|19-12
|22
|
5
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|11
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|4
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|19-13
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|
6
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|
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|3
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|4
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|13
|
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|11
|2
|7
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|13
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|3
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|
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|
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|2
|5
|4
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|11
|
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|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
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|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
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|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
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|Родина
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|3
|7
|12-27
|6
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|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
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Максим Глушенков
Зенит
|9
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
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Педро
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|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
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|И
|К
|Ж
|
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Ахмат
|9
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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