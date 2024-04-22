Сафонов: «С Ивичем мы были одной семьей. Думаю, он следит за «Краснодаром»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о бывшем главном тренере «быков» Владимире Ивиче.

«Следит ли Ивич сейчас за игрой «Краснодара»? Думаю, что да. Ему же все равно интересно, как играет команда, с которой он прошел интересный, большой путь. С ним мы были одной семьей в течении года», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

«Краснодар» отправил в отставку Владимира Ивича 13 марта. До конца текущего сезона его обязанности исполняет Мурад Мусаев.

«Быки» идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 24 матчах. Черно-зеленые отстают от лидирующего «Зенита» на 4 очка.