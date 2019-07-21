"Ростов" – "Спартак": Левников не удалил спартаковца

На 86-й минуте матча 2-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" (2:2) ошибся арбитр Кирилл Левников, не показавший второе предупреждение спартаковцу Зелимхану Бакаеву и не удаливший его с поля. В том эпизоде полузащитник, не играя в мяч, ударил соперника по ногам и сбил его. Судья воздержался от применения дисциплинарной санкции. Бакаева тут же заменили. (Александр Бобров)

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