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"Ростов" – "Спартак": Левников не удалил спартаковца

20 июля. "Ростов" – "Спартак" (2:2).
20 июля. "Ростов" – "Спартак" (2:2).
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На 86-й минуте матча 2-го тура чемпионата России "Ростов""Спартак" (2:2) ошибся арбитр Кирилл Левников, не показавший второе предупреждение спартаковцу Зелимхану Бакаеву и не удаливший его с поля. В том эпизоде полузащитник, не играя в мяч, ударил соперника по ногам и сбил его. Судья воздержался от применения дисциплинарной санкции. Бакаева тут же заменили. (Александр Бобров)

Ростов - Спартак

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
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