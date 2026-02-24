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«Ростов» сократил долг на полмиллиарда и готовится еще уменьшить его

Алина Савинова

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров заявил, что по итогам 2025 года клубу удалось предварительно снизить задолженность на 400-500 миллионов рублей. В ближайшее время сумма долга может уменьшиться еще существеннее.

«У нас сейчас проходит аудит. По предварительным оценкам, мы уменьшили долг на 400-500 миллионов рублей от той суммы, которая была по итогам 2024 года. Когда баланс будет сдан, появится более точная информация», — цитирует Гончарова «РБ Спорт».

По словам гендиректора, сократить задолженность удалось за счет оптимизации и спонсорских вливаний. Он также выразил надежду, что в 2026 году клуб продолжит снижать долговую нагрузку.

«Думаю, в апреле спишем еще 1,1 миллиарда рублей. У нас официально запущена определенная процедура, сейчас идут процессы согласования. Она закончится только в апреле — надеюсь, положительно. Что за процедура, раньше времени озвучивать не могу», — добавил Гончаров.

Весной 2025 года в «Ростове» прошел аудит Контрольно-счетной палаты Ростовской области. По данным ведомства, отрицательные чистые активы клуба на тот момент составляли 2 миллиарда рублей, а финансовое состояние признавалось критическим.

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Источник: РБ Спорт
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«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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