Дасаев раскритиковал современных голкиперов: «Советскую школу похерили»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев отметил деградацию современных голкиперов. По его мнению, российская вратарская школа стала катастрофически плохой.

«Я не знаю, почему нашу, советскую школу взяли и, извините за выражение, убрали, похерили. А она была одной из лучших в мире. Начали приезжать какие-то тренеры — я не знаю, откуда они. Наша вратарская школа стала катастрофически плохой», — сказал Дасаев в интервью на клубном канале «Спартака».

Экс-футболист объяснил, что именно ему не нравится в игре современных вратарей.

«Во-первых, на выходах никто не играет, их не учат. Во-вторых, вот эта игра ногами, когда они «привозят» себе... Нас так никогда не учили», — добавил он.

Говоря об игре голкиперов на линии, Дасаев отметил, что те сейчас «не прыгают, а просто на колени становятся, как в хоккее».

Дасаев вместе со «Спартаком» дважды становился победителем чемпионата СССР. Также он является вице-чемпионом Европы в составе сборной СССР. В 1988 году россиянин был признан лучшим вратарем мира по версии МФФИИС.

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