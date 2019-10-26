РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Ростов» — «Сочи»: все голы матча

20:54
Теги:

«Ростов» обыграл «Сочи» в матче 14-го тура премьер-лиги (2:0). Дублем отметился хавбек Роман Еременко.

41-я минута, первый гол Еременко

79-я минута, второй гол Еременко

Ростов — Сочи

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 8507
Все опросы
Как закончится матч 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир