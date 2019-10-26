«Ростов» — «Сочи»: все голы матча
20:54
«Ростов» обыграл «Сочи» в матче 14-го тура премьер-лиги (2:0). Дублем отметился хавбек Роман Еременко.
41-я минута, первый гол Еременко
? Третий гол Романа Еременко в этом сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 26, 2019
? #РостовСочи на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
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79-я минута, второй гол Еременко
? Еременко прострелил в штрафную, мяч рикошетом от ноги Набиуллина залетел в сетку ворот.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 26, 2019
? #РостовСочи на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «МАТЧ! КЛУБ»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/XiZgDCnp0S
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