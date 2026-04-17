«Ростов» — «Сочи»: судья не удалил сочинца Литвинова
На 50-й минуте матча 25-го тура чемпионата России «Ростов» — «Сочи» судья Евгений Буланов не вынес предупреждение защитнику гостей Вячеславу Литвинову, который на фланге сыграл грубо против Кирилла Щетинина, сбил его и сорвал атаку ростовчан.
Для сочинца желтая карточка стала бы второй в этой игре — за ней последовало бы удаление. Рефери мог применить дисциплинарную санкцию, но не сделал этого.
Хозяева поля имели основания предъявить претензии судейской бригаде и на 54-й минуте, когда на углу штрафной площади «Сочи» Артем Макарчук поставил левой ногой шлагбаум сопернику и, если верить видеозаписи, показанной в Telegram-канале «Ростова», сбил Алексея Миронова. Буланов продолжил игру.
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