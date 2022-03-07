«Сочи» обыграл «Ростов» благодаря голу Нобоа на второй добавленной минуте
«Ростов» уступил «Сочи» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Игра завершилась со счетом 0:1.
На 90+2-й минуте гол с пенальти забил полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа. В добавленное время судья показал красную карточку голкиперу ростовской команды Сергею Песьякову, но после просмотра ВАР отменил ее и показал желтую.
«Ростов» за весь матч нанес три удара в створ ворот соперника, «Сочи» — два удара.
Сочинский клуб набрал 37 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» находится на 14-й позиции (18 очков).
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|
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|20
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|3
|5
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|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
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|33-21
|37
|
4
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|20
|11
|3
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|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
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|5
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|
6
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|
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|
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|
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|
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|6
|4
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|
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|5
|5
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|
13
|Урал
|20
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|7
|9
|13-21
|19
|
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|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
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|10
|18-37
|14
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|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 1
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|2 : 0
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|0 : 1
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7
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