«Сочи» обыграл «Ростов» благодаря голу Нобоа на второй добавленной минуте

«Ростов» уступил «Сочи» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Игра завершилась со счетом 0:1.

На 90+2-й минуте гол с пенальти забил полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа. В добавленное время судья показал красную карточку голкиперу ростовской команды Сергею Песьякову, но после просмотра ВАР отменил ее и показал желтую.

«Ростов» за весь матч нанес три удара в створ ворот соперника, «Сочи» — два удара.

Сочинский клуб набрал 37 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» находится на 14-й позиции (18 очков).