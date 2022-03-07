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ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:30

«Сочи» обыграл «Ростов» благодаря голу Нобоа на второй добавленной минуте

Анна Горшкова
Корреспондент
«Ростов» — «Сочи» — 0:1.
Фото ФК «Сочи»

«Ростов» уступил «Сочи» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Игра завершилась со счетом 0:1.

На 90+2-й минуте гол с пенальти забил полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа. В добавленное время судья показал красную карточку голкиперу ростовской команды Сергею Песьякову, но после просмотра ВАР отменил ее и показал желтую.

«Ростов» за весь матч нанес три удара в створ ворот соперника, «Сочи» — два удара.

Сочинский клуб набрал 37 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» находится на 14-й позиции (18 очков).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
07 мар, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:1
Сочи
Голы
Нобоа, 90+2 (0:1)
Ростов
Песьяков Сильянов Осипенко Мелехин Гигович Альмквист (Мельников, 71) Глебов Хасимото (Кнудсен, 83) Фольмер (Лангович, 12) Полоз Соу (Голенков, 84)
Сочи
Адамов Дркушич Терехов (Макарчук, 63) Цаллагов Юрганов Заика Прохин Нобоа Бурмистров (Попов, 72) Ангбан (Юсупов, 46) Кассьерра (Мелкадзе, 72)
Предупреждения
Сильянов 81’, Мелехин 82’, Осипенко 90+3’  -  Кассьерра 13’, Мелкадзе 85’
Удаления
Песьяков 90+8’
Судьи
Панин (Дмитров) Петросян (Бронницы) Мухтаров (Петрозаводск)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Мурашов (Москва)
Кристиан Нобоа
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ФК Ростов
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2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
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 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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Зенит – Уфа
 2 : 0
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