Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ростов» — «Рубин»: гости открыли счет в матче

20:34
Теги:

«Рубин» открыл счет в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова».

Гол в активе Дарко Йевтича. Он отличился на 73-й минуте. Счет матча — 1:0 в пользу «Рубина».

Ростов — Рубин

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5367
Все опросы
Как завершится матч 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...