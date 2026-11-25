«Рубин» победил «Родину» по пенальти в кубковом матче

«Рубин» на своем поле обыграл «Родину» в матче 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В основное время игра завершилась вничью — 1:1. У гостей на 38-й минуте счет открыл Артем Максименко, у хозяев на 69-й минуте отличился Эдди Сальседо.

В серии пенальти казанцы победили со счетом 3:0. Вратарь «Рубина» Артур Нигматуллин сделал три сейва.

«Рубин» набрал 6 очков и занял третье место в таблице группы A. Команда из Казани сыграет в первом этапе 1/8 финала Пути регионов.

«Родина» с 4 очками завершила групповой турнир на последней месте. Московская команда покинула FONBET Кубок России.