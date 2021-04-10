«Рубин» на выезде обыграл «Ростов»
«Рубин» победил «Ростов» (1:0) в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России.
Единственный мяч на 73-й минуте забил Дарко Йевтич. «Ростов» имеет в активе 37 очков и занимает девятое место. «Рубин» набрал 43 очка и поднялся на четвертую позицию.
Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига
25-й тур
«Ростов» — «Рубин» — 0:1 (0:0)
Гол: Йевтич, 73.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Фольмер, 83), Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе (Хасимото, 30), Глебов, Альмквист (Байрамян, 72), Гигович, Полоз (Тугарев, 72), Соу.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Зуев (Бегич, 68), Йевтич, Мусаев (Хван Ин Бом, 67), Макаров (Бакаев, 90+2), Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Деспотович.
Предупреждения: Деспотович, 31. Зуев, 45+1. Поярков, 52. Гигович, 61. Дюпин, 90+1.
Судьи: Васильев (Ижевск). Большаков (Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).
ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар).
10 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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