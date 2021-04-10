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«Рубин» на выезде обыграл «Ростов»

20:54
«Рубин» обыграл «Ростов». Фото ФК «Ростов».
«Рубин» обыграл «Ростов». Фото ФК «Ростов».
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«Рубин» победил «Ростов» (1:0) в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России.

Единственный мяч на 73-й минуте забил Дарко Йевтич. «Ростов» имеет в активе 37 очков и занимает девятое место. «Рубин» набрал 43 очка и поднялся на четвертую позицию.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

25-й тур

«Ростов» — «Рубин» — 0:1 (0:0)

Гол: Йевтич, 73.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Фольмер, 83), Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Махатадзе (Хасимото, 30), Глебов, Альмквист (Байрамян, 72), Гигович, Полоз (Тугарев, 72), Соу.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Зуев (Бегич, 68), Йевтич, Мусаев (Хван Ин Бом, 67), Макаров (Бакаев, 90+2), Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Деспотович.

Предупреждения: Деспотович, 31. Зуев, 45+1. Поярков, 52. Гигович, 61. Дюпин, 90+1.

Судьи: Васильев (Ижевск). Большаков (Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар).

10 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

Ростов — Рубин

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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