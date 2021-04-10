Защитник «Химок» Кирилл Боженов прокомментировал результат матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова» (1:0).

— Сложный матч. Непростая игра. «Тамбов» огрызался моментами, но мы выстояли, хорошую игру провели. У нас было много моментов, надо было раньше забивать, еще в первом тайме. Игра сложилась бы для нас легче. Но мы наиграли на победу и взяли 3 очка, — приводит слова игрока сайт «Химок».

— Во втором тайме удалось дожать соперника. За счет чего «Химки» победили?

— Добавили в скоростях, больше играли с мячом. Постоянно атаковали большим количеством и создавали много моментов. Хорошо, что забили во втором тайме. С мячом играть интереснее. Считаю, мы хорошо комбинировали: было много прострелов и переводов с фланга на фланг. Надо было больше забивать.

— Как готовились к игре? И какие особенности «Тамбова» подчеркивал тренерский штаб?

— Просматривали их матчи, но готовились все равно играть в свой футбол, контролировать мяч и действовать «первым номером».