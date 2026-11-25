Махачкалинское «Динамо» разгромило «Балтику» в кубковом матче

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Балтику» в домашнем матче 6-го тура группового турнира FONBET Кубка России — 3:0.

Счет на 30-й минуте с пенальти открыл Ражаб Магомедов. На 53-й минуте отличился Муталип Алибеков, а на 86-й — Владимир Хубулов.

«Балтика» набрала 6 очков в групповом турнире Кубка России и стала третьей в квартете С. Калининградская команда продолжит выступление в пути регионов. Махачкалинское «Динамо» (4 очка) заняло последнее, четвертое место в группе и завершило выступление в Кубке.