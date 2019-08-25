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«Ростов» — «Рубин»: Еременко и Бабурин в старте хозяев

17:33
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Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Рубина» на матч 7-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча начнется в 19.00 (мск).

Стартовый состав «Ростова»: Бабурин — Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов — Глебов, Норманн, Ионов, Еременко, Саплинов — Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Вилюш, Зуев, Хаджикадунич, Прошляков, Долгов.

Стартовый состав «Рубин»: Дюпин — Данченко, Плиев, Сорокин, Степанов — Башкиров, Подберезкин, Коновалов, Давиташвили — Марков, Микелтадзе.

Запасные: Коновалов, Волк, Денисов, Агапов, Старфельт, Акбашев, Закиров, Макаров, Седов, Кварацхелия.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Рубин».

Ростов — Рубин

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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