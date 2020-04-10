«Ростов» протестирует всех футболистов на коронавирус перед началом тренировок

«Ростов» проверит игроков, членов тренерского штаба и персонал команды на коронавирус перед началом тренировочного процесса, сообщает ТАСС со ссылкой на «РБК Юг».

— 1 мая, когда мы собираемся, я считаю, мы обязаны провести поголовное тестирование всех футболистов, тренерского штаба, всего персонала, который как-то соприкасается с командой, — сказал главный тренер ростовчан Валерий Карпин. — «Знаем, кто из футболистов остался в Ростове. Некоторые футболисты уехали, потому что семьи находились не в Ростове, естественно, отпустили их к ним. Тот же Роман Еременко в Финляндию уехал, есть футболисты, которые разъехались по России.

Основная масса, человек 15-16, находится в Ростове, не следим, ходит кто куда-то или нет, во-первых, ходить особо некуда, между собой, я знаю, они общаются больше по телесвязи, и еще у нас были футболисты, которые восстанавливались после травм, и в тот момент, когда пришло решение по поводу самоизоляции, еще посещали наших физиотерапевтов, естественно, со всеми мерами предосторожности. Если говорить про сегодня, то уже все сидят на самоизоляции у себя дома, и, насколько я знаю, все соблюдают все меры предосторожности.

Сезон Тинькофф — Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса приостановлен до 31 мая. «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.