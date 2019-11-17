«Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче Мамаева после УДО из тюрьмы

«Краснодар» в товарищеском матче обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Дмитрий Скопинцев. Команды играли два тайма по 40 минут.

В стартовом составе «Ростова» вышел бывший игрок «быков» Павел Мамаев, для которого эта встреча стала первой после УДО из тюрьмы

Он сыграл 53 минуты и покинул поле под аплодисменты болельщиков обеих команд, а футболист поаплодировал им в ответ.

Товарищеский матч

«Краснодар» — «Ростов» — 1:0 (1:0)

Гол: Скопинцев, 6.

«Краснодар»: Крицюк, Скопинцев (Котов, 69), Камболов, Рамирес, Кайю, Стоцкий, Фернандеш, Газинский, Вандерсон Масиэл (Мацукатов, 46), Вилена (Шершнев, 58), Сабуа (Апеков, 64).

«Ростов»: Песьяков (Бабурин, 46), Логашов, Вилюш, Маляров (Козлов, 52), Ведерников (Чернов, 52), Черкес, Саплинов, Мамаев (Прошляков, 54), Еременко (Безруков, 71), Сигурдарсон (Байрамян, 51), Долгов (Осинов, 71).

Предупреждения: Черкес, 13. Камболов, 27.

17 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар».