«Зенит» интересуется 19-летним полузащитником «Боки Хуниорс»

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Боки Хуниорс» Кристиане Медине.

Как сообщает Marca со ссылкой на TyC Sports, к футболисту также проявляют интерес ПСВ и «Вильярреал».

По информации источника, «Зенит» ранее предложил за 19-летнего футболиста 6 миллионов евро, но получил отказ.

В сезоне-2021/22 Медина сыграл 35 матчей за «Бока Хуниорс» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.