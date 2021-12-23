«Зенит» интересуется 19-летним полузащитником «Боки Хуниорс»
22:30
«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Боки Хуниорс» Кристиане Медине.
Как сообщает Marca со ссылкой на TyC Sports, к футболисту также проявляют интерес ПСВ и «Вильярреал».
По информации источника, «Зенит» ранее предложил за 19-летнего футболиста 6 миллионов евро, но получил отказ.
В сезоне-2021/22 Медина сыграл 35 матчей за «Бока Хуниорс» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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