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«Ростов» представил стильный промо-ролик к матчу со «Спартаком»

10:07
Игроки и тренер «Ростова» в промо-ролике перед матчем со «Спартаком». Фото Youtube
Игроки и тренер «Ростова» в промо-ролике перед матчем со «Спартаком». Фото Youtube
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«Ростов» опубликовал видео к домашнему матчу 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Банда Валерия Карпина готова к матчу с гостями из столицы», — подписано видео на Youtube-канале ростовчан.

Ранее стало известно, что все билеты на матч были проданы. Фактическая вместимость стадиона составляет 50 процентов от общего числа посадочных мест. Таким образом, на игру продано около 27 тысяч билетов.

Матч «Ростов» — «Спартак» пройдет 4 апреля. Хозяева с 37 очками занимает седьмое место в РПЛ, гости с 44 очками — на второй строчке.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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