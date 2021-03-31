Защитник и капитан «Локомотива» Ведран Чорлука, который 31 марта сообщил об уходе из клуба в конце сезона-2020/21, обратился к болельщикам московской команды в Instagram.

«Я хотел бы поблагодарить вас за прекрасные 9 лет: с первого дня вы приняли меня как своего и показали мне, что играть за этот клуб — огромная привилегия. Ваша любовь и ваше уважение ко мне навсегда останутся в моей памяти. Конечно, у нас вместе были и плохие сезоны, но были и те, в которых мы веселились и праздновали завоеванные титулы и трофеи до поздней ночи. Хочу поблагодарить всех дорогих мне людей — тренеров, партнеров по команде и тех, с кем я сотрудничал и работал бок о бок на протяжении девяти лет, благодаря вам у меня есть чувства, из-за них этот клуб будет моей большой любовью всю жизнь, а «Локо» навсегда приобрел своего настоящего болельщика. Спасибо вам от сердца, ваш Чарли 14. Сезон еще не окончен, и мы собираемся завершить его максимально удачно», — написал Чорлука.

Хорватский футболист выступает за «Локо» с 2012-го. Вместе с московсковской командой он становился чемпионом России (2017/18), трижды выигрывал Кубок России (2014/15, 2016/17, 2018/19) и завоевал Суперкубок страны (2019).

В общей сложности на счету 35-летнего Чорлуки 193 матча в составе железнодорожников и семь забитых мячей.

Чорлука заявил, что покинет «Локомотив» после окончания сезона