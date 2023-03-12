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Сегодня, 17:43

Масалитин высоко оценил форму «Спартака» после победы над «Факелом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал состояние столичного «Спартака» в двух последних турах РПЛ.

«Я думаю, что вопрос с чемпионством решен. Но сейчас «Спартак» два матча играет дома, он сначала себе создает трудности, а потом с честью эти трудности преодолевает. Потому что и по первой игре с «Уралом» было видно, что у них хороший запас, что хорошая атакующая линия, создавались моменты, но не реализовывались. Но, в частности, там и судейские ошибки были, с голом Соболева. Но и в матче с «Факелом» тоже самое, команда вела спокойно 2:0, ничего не предсказывало, и вдруг в концовке первого тайма пропускают два мяча и второй тайм играют очень хорошо. Имеют превосходство. Пошли набросы, пошли прострелы, и все-таки додавили они. Скажем, что лавочка очень хорошая у «Спартака», поэтому выходили очень качественные футболисты, которые были после травм или не попали в основной состав, они добавляли атакующей мощи. На сегодняшний день «Спартак» является претендентом на золотые медали, пускай пока и теоретически. Хотелось бы, чтобы в нашем футболе не только «Спартак» составлял конкуренцию «Зениту», но и другие клубы. Но я думаю, что в этом году у «Спартака» не получится», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

«Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/12/19947883.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
2
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
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Зенит – Химки
 3 : 2
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ЦСКА – Кр. Советов
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