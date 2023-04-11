«Ростов» ответил «Оренбургу» на шутку про Карпина: «Девушки должны знать, что главное не только размер»

«Ростов» ответил «Оренбургу» на пошлую шутку про главного тренера «желто-синих» Валерия Карпина.

Ранее «уральцы» ответили на замечание специалиста о маленьком размере поля в Оренбурге.

«Некоторым всегда кажется, что у них больше», — уточнила девушка в посте оренбуржцев.

Пресс-служба «Ростова» опубликовала пост с газоном на домашнем стадионе прикрепив слова: «Девушки, как никто другой, должны знать, что главное не только размер, а еще и качество. Оно сейчас, как видите, превосходное».