«Оренбург» ответил Карпину после слов о размере поля

Пресс-служба «Оренбурга» отреагировала на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который после очной встречи команд в 22-м туре (2:2) заявил, что поле в Оренбурге меньшего размера.

На видео, опубликованном пресс-службой «Оренбурга», девушка измеряет размер поля. «Некоторым всегда кажется, что у них больше», — говорит она в конце ролика.