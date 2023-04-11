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Сегодня, 18:09

Агент Чистякова отреагировал на информацию о том, «Зенит» хочет приобрести центрального защитника

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Дмитрий Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировал на информацию о том, что летом питерский клуб хочет приобрести центрального защитника с российским паспортом.

«У меня нет переживаний. Конкуренция — это, наоборот, двигатель прогресса. Есть ли интерес к Дмитрию? Все, кто обращается, адресовываются в клуб. Да, такие клубы есть. Естественно это клубы РПЛ. Переговоры об аренде? Пока ни в каком случае. Сейчас Дима будет доказывать свою состоятельность, а летом посмотрим что будет. Никто не близок к никакому уходу из «Зенита». Дима — профессиональный спортсмен. Конкуренция — это часть его профессии. Он будет стараться ее выиграть, а там уже пускай тренер дальше решает. Может, летом «Зенит» сам скажет: «Дима нам больше не нужен. Ищите команду», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем чемпионате России он сыграл всего 7 матчей, причем только в одном из них вышел в стартовом составе. Пару центральных защитников «Зенита» составляют бразильцы Родригао и Роберт Ренан.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-chistyakova-mozhet-letom-zenit-skazhet-dima-nam-bol-she-ne-nuzhen-ishhite-komandu/
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
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Ростов – Зенит
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

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Максим Глушенков

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