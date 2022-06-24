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Желько Бувач: «Надеюсь, что со Славишей «Динамо» сможет привлечь сильных игроков»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач на пресс-конференции не стал отвечать на вопрос о возможных трансферах команды. При этом 60-летний специалист надеется, что тренер команды Славиша Йоканович сможет привлечь сильных игроков в клуб.

«Сегодня мы не говорим о трансферах. Мы представляем Йокановича. За последнее время мы заложили серьезный фундамент. Но мы хотим его улучшить, стремимся к этому. Надеюсь, что со Славишей сможем привлечь сильных игроков и добиться результата. Повторюсь, что Йоканович — тренер с колоссальным опытом. Важным аспектом будет сохранение баланса, но использование атакующей схемы», — сказал Бувач.

Матчи 1-го тура РПЛ сезона-2022/2023 пройдут 15-17 июля.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
Славиша Йоканович
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