Желько Бувач: «Надеюсь, что со Славишей «Динамо» сможет привлечь сильных игроков»
Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач на пресс-конференции не стал отвечать на вопрос о возможных трансферах команды. При этом 60-летний специалист надеется, что тренер команды Славиша Йоканович сможет привлечь сильных игроков в клуб.
«Сегодня мы не говорим о трансферах. Мы представляем Йокановича. За последнее время мы заложили серьезный фундамент. Но мы хотим его улучшить, стремимся к этому. Надеюсь, что со Славишей сможем привлечь сильных игроков и добиться результата. Повторюсь, что Йоканович — тренер с колоссальным опытом. Важным аспектом будет сохранение баланса, но использование атакующей схемы», — сказал Бувач.
Матчи 1-го тура РПЛ сезона-2022/2023 пройдут 15-17 июля.
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|Динамо
|0
|0
|0
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|0
|
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|0
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|0
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|
5
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|0
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|0
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6
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|0
|0
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|
7
|Ахмат
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|0
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8
|Кр. Советов
|0
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|
9
|Ростов
|0
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|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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