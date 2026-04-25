«Ростов» — «Оренбург»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Оренбурга» на матч 27-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове начинается в 14.30 по московскому времени.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

«Оренбург»: Рудаков, Хотулев, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Кантеро, Болотов, Иващенко, Гюрлюк, Томпсон, Алешандре Жезус.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

25 апреля, 14:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max