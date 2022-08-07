«Ростов» — «Оренбург»: Полоз открыл счет с пенальти

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз отличился в матче 4-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Он реализовал пенальти в уже добавленное к первому тайму время — 1:0.

Отметим, что сам Полоз и заработал одиннадцатиметровый, так как на нем сфолили в штрафной.