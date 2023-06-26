«Ростов» обыграл «Форте» в товарищеском матче

«Ростов» дома обыграл «Форте» в товарищеском матче со счетом 4:2.

У команды Валерия Карпина забивали Егор Голенков, Максим Осипенко, Роман Тугарев и Николай Комличенко. В составе клуба из Таганрога отметились Дмитрий Лаврищев и Максим Руднев.

1 июля «Ростов» сыграет с «Черноморцем», 6-го — с «Динамо» из Махачкалы. 9-го и 15-го числа запланированы встречи с «Факелом».