Агент Малкома опроверг информацию об интересе «Фенербахче» к форварду «Зенита»
Агент футболиста «Зенита» Малкома Гильерме Миранда опроверг информацию о том, что «Фенербахче» интересуется 26-летним бразильским нападающим.
«Фенербахче» интересуется помимо Вендела Малколмом? Это не правда", — приводит слова Миранды Metaratings.ru.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за команду из Санкт-Петербурга.
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15
|Рубин
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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|22.07
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