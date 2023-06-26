Агент Малкома опроверг информацию об интересе «Фенербахче» к форварду «Зенита»

Агент футболиста «Зенита» Малкома Гильерме Миранда опроверг информацию о том, что «Фенербахче» интересуется 26-летним бразильским нападающим.

«Фенербахче» интересуется помимо Вендела Малколмом? Это не правда", — приводит слова Миранды Metaratings.ru.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2022/23 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за команду из Санкт-Петербурга.