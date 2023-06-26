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Оганесян высказался о Сперцяне и Тикнизяне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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21-летний полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о футболистах сборной Армении — 23-летнем Эдуарде Сперцяне и 24-летнем Наире Тикнизяне.

«Всегда приятно и хорошо иметь в команде таких игроков, как Сперцян и Тикнизян. Они хорошие футболисты для сборной Армении в том числе. Из-за того, что играем в одном чемпионате, приходится следить за ними. Если так сложится, что я окажусь в сборной Армении, то будет полегче выступать со Сперцяном и Тикнизяном. Мы заочно знакомы, поэтому их присутствие может помочь», — приводит слова Оганесяна Metararings.ru.

«Оренбург» арендовал 21-летнего вингера у «Спартака» летом прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. В июне «Оренбург» объявил о выкупе Оганесяна.

Источник: https://metaratings.ru/news/oganesyan-esli-okazhus-v-sbornoi-armenii-to-budet-polegche-vystupat-so-spercyanom-i-tiknizyanom-261618/
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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