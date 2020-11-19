«Ростов» обыграл «Чертаново» в матче молодежных команд

В матче 10-го тура молодежного первенства России «Ростов» победил «Чертаново» (2:1).

Ростовчане набрали 15 очков и занимают четвертое место в группе А. У столичной команды семь очков и девятая позиция.

Молодежные команды

10-й тур

«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 2:1 (0:0)

Голы: Колотиевский, 65 (1:0). Сухомлинов, 75 (2:0). Нафиков, 89 (2:1).

Судья: Головко (Волгоград).

19 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».