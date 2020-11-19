«Ростов» обыграл «Чертаново» в матче молодежных команд
16:25
В матче 10-го тура молодежного первенства России «Ростов» победил «Чертаново» (2:1).
Ростовчане набрали 15 очков и занимают четвертое место в группе А. У столичной команды семь очков и девятая позиция.
Молодежные команды
10-й тур
«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 2:1 (0:0)
Голы: Колотиевский, 65 (1:0). Сухомлинов, 75 (2:0). Нафиков, 89 (2:1).
Судья: Головко (Волгоград).
19 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».
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