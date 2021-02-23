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«Ростов» объявил об уходе Тошевски в аренду в «Тамбов»

17:04
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Форвард «Ростова» Давид Тошевски ушел в аренду в «Тамбов», сообщается на официальном сайте клуба.

«Давид Тошевски продолжит сезон в Тамбове. Между нашим клубом и ФК «Тамбов» достигнута договоренность об аренде нападающего до конца сезона. Желаем Давиду удачных выступлений!» — сообщает пресс-служба «Ростова».

Ранее сегодня, 23 февраля, сообащлось, что в тамбовскую команду также должен перейти полузащитник «Урала» Юрий Бавин на правах аренды.

26 февраля «Тамбов» сыграет с «Ротором» в первом матче РПЛ после зимней паузы. Встреча начнется — в 19.00 по московскому времени.

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