«Ростов» объявил об уходе Тошевски в аренду в «Тамбов»

Форвард «Ростова» Давид Тошевски ушел в аренду в «Тамбов», сообщается на официальном сайте клуба.

«Давид Тошевски продолжит сезон в Тамбове. Между нашим клубом и ФК «Тамбов» достигнута договоренность об аренде нападающего до конца сезона. Желаем Давиду удачных выступлений!» — сообщает пресс-служба «Ростова».

Ранее сегодня, 23 февраля, сообащлось, что в тамбовскую команду также должен перейти полузащитник «Урала» Юрий Бавин на правах аренды.

26 февраля «Тамбов» сыграет с «Ротором» в первом матче РПЛ после зимней паузы. Встреча начнется — в 19.00 по московскому времени.