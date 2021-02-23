Молодежка «Краснодара» возобновила сезон с победы над тульским «Арсеналом»

«Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» (3:1) в молодежном первенстве.

Таким образом, первый матч после возобновления сезона «быки» начали с победы.

Молодежные команды

15-й тур

«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 3:1 (3:1)

Голы: Уридия, 7 (0:1). Суханов, 18 — в свои ворота (1:1). Губжоков, 24 (2:1). Рейхмен, 42 — с пенальти (3:1).

Судья: Лапишко (Симферополь).

23 февраля. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».