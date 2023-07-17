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Семин — о трансфере Фернандеса в «Зенит»: «Игрок вправе выбирать тот клуб, где ему комфортнее»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил трансфер экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Игрок вправе выбирать тот клуб, где ему комфортнее. Не вижу в этом никакой проблемы. У ЦСКА есть правый защитник Гайич, который не хуже, чем Фернандес, и к тому же моложе. Этот трансфер не должен вызывать негатив ни для кого. Марио — хороший игрок. Но это жизнь игрока, и их путь очень короток. Сейчас многие футболисты играют до 35 лет на хорошем уровне. Надеемся, Марио будет играть на протяжении долгих лет», — цитирует Семина Sport24.

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-17-semin-o-perekhode-fernandesa-v-zenit-igrok-vprave-vybirat-tot-klub-gde-yemu-komfortneye
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Юрий Семин
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
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 - : -
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