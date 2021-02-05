Десять молодых судей начнут работать на матчах РПЛ до конца 2021 года

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что до конца 2021 года к работе на матчах Тинькофф РПЛ приступят 10 молодых судей.

«До июня у нас будет пять новых молодых судей, которые будут лицензированы для работы с ВАР. Еще пять — до конца года. Мы надеемся, что у нас будет 10 новых судей с лицензией ВАР в этом году», — приводит ТАСС слова Хачатурянца.

15 января Хачатурянц сообщил, что арбитры Алексей Сухой, Евгений Турбин и Николай Волошин отстранены от работы на матчах РПЛ на неопределенный срок.