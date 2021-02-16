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«Ростов» может выкупить Соу за 3,5 миллиона евро

20:25
Валерий Карпин (слева) и Али Соу. Фото ФК «Ростов».
Валерий Карпин (слева) и Али Соу. Фото ФК «Ростов».
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Нападающий софийского ЦСКА Али Соу перешел в «Ростов» на правах аренды с правом последующего выкупа. Российский клуб может выкупить трансфер 26-летнего гамбийца за 3,5 миллиона евро, пишет журналист Альфредо Педулла.

Полноценный контракт Соу с «Ростовом» будет рассчитан до 2025 года.

На игрока также претендовал «Дженоа». Но итальянский клуб отказался от опции обязательного выкупа футболиста.

В чемпионате Болгарии нападающий забил 32 мяча, из них 8 голов — в нынешнем сезоне.

Гамбиец ранее также выступал в Италии за «Кьево», «Лечче» и «Пескару», играл в Албании за «Скендербеу».

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