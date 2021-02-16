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«Ростов» арендовал форварда софийского ЦСКА Соу

20:04
Али Соу. Фото Reuters
Али Соу. Фото Reuters
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Нападающий софийского ЦСКА Али Соу перешел в «Ростов» на правах аренды с правом последующего выкупа, сообщает 16 февраля официальный сайт российского клуба.

В чемпионате Болгарии нападающий забил 32 мяча, из них 8 голов — в нынешнем сезоне. Али Соу выступал в Лиге Европы. В текущем розыгрыше турнира нападающий забил 5 голов в 10 матчах.

26-летний гамбиец ранее также выступал в Италии за «Кьево», «Лечче» и «Пескару», играл в Албании за «Скендербеу».

Дополнительная информация:

https://www.fc-rostov.ru/press/news/14211

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