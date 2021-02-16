«Ростов» арендовал форварда софийского ЦСКА Соу

Нападающий софийского ЦСКА Али Соу перешел в «Ростов» на правах аренды с правом последующего выкупа, сообщает 16 февраля официальный сайт российского клуба.

В чемпионате Болгарии нападающий забил 32 мяча, из них 8 голов — в нынешнем сезоне. Али Соу выступал в Лиге Европы. В текущем розыгрыше турнира нападающий забил 5 голов в 10 матчах.

26-летний гамбиец ранее также выступал в Италии за «Кьево», «Лечче» и «Пескару», играл в Албании за «Скендербеу».