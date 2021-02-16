Новичок «Ростова» Соу имел предложения из Франции, Италии и МЛС

Новичок «Ростова» Али Соу имел несколько вариантов для продолжения карьеры в зимнее трансферное окно, утверждает Metaratings.

Форвард из Гамбии был наиболее близок к переходу во французский «Дижон». Футболист даже побывал в офисе клуба, подписал необходимые документы и сделал фотографии в футболке новой команды. Однако софийский ЦСКА, которому принадлежали права на нападающего, не сумел вовремя выслать необходимые документы для перехода, и трансферное окно во Франции закрылось.

На Соу претендовал и «Дженоа», который хотел арендовать его до лета с опцией выкупа за 4 миллиона евро, если генуэзцы сохранят место в серии А, а сам игрок проведет не менее шести матчей в стартовом составе команды. Но этот трансфер также не состоялся.

Нападающий имел и предложение из США: в своих рядах его хотела видеть «Миннесота». Клуб из МЛС планировать выкупить 90% прав на футболиста за 4 млн долларов. Однако Соу хотел перейти в более сильный чемпионат.

Помимо этого у игрока были варианты с египетской «Пирамидой», турецким «Кайсериспором» и бельгийским «Антверпеном».

«Ростов» договорился с ЦСКА об аренде Соу за 500 тысяч евро с правом выкупа за 3 млн. По условиям договора, болгарский клуб получит 10% от дохода (сумма свыше потраченных 3,5 млн евро) с последующей перепродажи игрока в другой клуб.