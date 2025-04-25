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Сегодня, 16:30

«Ростов» — «Локомотив»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ростов» и «Локомотив» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ростов» и «Локомотив» встретятся в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 26 апреля. Игра пройдет на «Ростов Арене», стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи ростовчан и москичей. Ключевые события игры «Ростов» — «Локомотив» можно будет отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
26 апреля, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Ростов» (36 очков) идет на седьмом месте в чемпионате России, «Локомотив» (44 очка) — на шестом. Москвичи обыграли ростовчан в первом круге РПЛ (1:0 в июле), а также в обоих матчах группового раунда FONBET Кубка России (3:2 в августе на своем поле, 2:2 и серия пенальти в октябре в гостях).

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
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 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
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Бителло

Динамо

 9
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Локомотив

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

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Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

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 22 1 6
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