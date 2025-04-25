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Бердыев станет специальным гостем на игре «Рубина» с «Факелом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев посетит матч казанцев против «Факела» в 26-м туре РПЛ, сообщает пресс-служба клуба.

72-летний специалист примет участие в открытии сектора на домашнем стадионе «Рубина», который будет назван его именем. Также Бердыев совершит символический удар по мячу перед началом встречи.

Бердыев дважды возглавлял казанский клуб — с 2001 по 2013 годы, а также с 2017-го по 2019-й. Под его руководством «Рубин» дважды становился чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны.

«Рубин» на своем поле примет «Факел» в воскресенье, 27 апреля. Начало -в 19.00 по московскому времени.

Источник: ФК «Рубин»
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
Курбан Бердыев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
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Динамо – Зенит
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