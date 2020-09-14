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«Ростов» — «Локомотив»: составы команд. Крыховяк в запасе

19:34

Стали известны составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 7-го тура Тинькофф-РПЛ. Хавбек железнодорожников Гжегож Крыховяк начнет игру в запасе.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Ионов, Байрамян, Еременко, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

Запасные — Бабурин, Рудаков, Логашов, Чистяков, Поярков, Мамаев, Ковалев, Сухомлинов, Хасимото, Полоз, Долгов, Тошевски.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус, Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано.

Запасные — Коченков, Савин, Игнатьев, Лысцов, Лысов, Райкович, Жемалетдинов, Тугарев, Крыховяк, Жалолиддинов, Эдер, Лисакович.

Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

Ростов — Локомотив

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