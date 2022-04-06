Гол Комличенко принес «Ростову» победу над «Крыльями Советов» в перенесенном матче 19-го тура РПЛ

«Ростов» одержал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Ростове.

Единственный мяч в игре на 18-й минуте забил нападающий Николай Комличенко.

На 27-й минуте Дмитрий Полоз не смог реализовать пенальти. Форвард хозяев впервые в карьере не забил с 11-метровой отметки в РПЛ. До этого 30-летний россиянин реализовал 15 пенальти из 15 в премьер-лиге.

Таким образом, «Ростов» набрал 25 очков и закрепился на 12-м месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 32 баллами остались на восьмой позиции.