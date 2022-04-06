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Гол Комличенко принес «Ростову» победу над «Крыльями Советов» в перенесенном матче 19-го тура РПЛ

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Ростов» — «Крылья Советов».
Фото ФК «Крылья Советов»

«Ростов» одержал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Ростове.

Единственный мяч в игре на 18-й минуте забил нападающий Николай Комличенко.

На 27-й минуте Дмитрий Полоз не смог реализовать пенальти. Форвард хозяев впервые в карьере не забил с 11-метровой отметки в РПЛ. До этого 30-летний россиянин реализовал 15 пенальти из 15 в премьер-лиге.

Таким образом, «Ростов» набрал 25 очков и закрепился на 12-м месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 32 баллами остались на восьмой позиции.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
06 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:0
Крылья Советов
Голы
Комличенко, 18 (1:0)
Нереализованный пенальти
Полоз 28
Ростов
Песьяков Сильянов Осипенко Мелехин Глебов Байрамян Тугарев (Сухомлинов, 83) Лангович (Поярков, 70) Щетинин (Турищев, 83) Полоз (Селява, 60) Комличенко (Голенков, 70)
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Костанца Божин Якуба (Витюгов, 82) Ежов Зиньковский (Соколов, 80) Сарвели (Пиняев, 63) Цыпченко (Глушенков, 63) Игнатьев (Коваленко, 63)
Предупреждения
Комличенко 44’, Сильянов 51’, Лангович 55’, Песьяков 90+3’  -  Ломаев 25’, Сарвели 29’, Ежов 35’, Глушенков 74’
Судьи
Казарцев (Санкт-Петербург) Абусуев (Санкт-Петербург) Ширяев (Ставрополь)
ВАР
Матюнин (Москва) Еремин (Москва)
Дмитрий Полоз
Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
6
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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
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 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
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 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
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 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
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 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
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15
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