Каррера уверен, что «Спартак» может бороться за чемпионство: «Клуб доказывает это победой за победой»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу красно-белых над «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура РПЛ.

«Спартак» может бороться за чемпионство! И он доказывает это победой за победой. «Спартак» в борьбе за титул», — сказал Каррера «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками в 12 матчах. Красно-белые уступают лидирующему «Зениту» 5 очков.