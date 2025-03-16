Черчесов о матче «Спартака» с «Зенитом»: «На хоккей сходил — выиграли. Дай бог, и в футболе победят»

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Станислав Черчесов надеется на победу красно-белых над «Зенитом» в матче 21-го тура РПЛ.

Специалист приехал на игру, которая пройдет в воскресенье, 16 марта в Москве на «Лукойл Арене».

«На хоккей сходил — выиграли. Дай бог и в футболе «Спартак» победит», — сказал Черчесов.

Начало матча «Спартак» — «Зенит» — в 19.45 (мск). «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.