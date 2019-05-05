"Ростов" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ.

Стартовый состав "Ростова": Песьяков – Паршивлюк, Новосельцев, Хаджикадунич, Чернов, Глебов – Гацкан, Еременко, Норман, Попов – Ионов.

Стартовый состав "Краснодара": Сафонов – Петров, Мартынович, Спайич, Фьолусон, Рамирес – Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон – Игнатьев.

"Ростов" с 36 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" с 46 баллами располагается на третьей строчке.

"Ростов" – "Краснодар": чемпионат России, онлайн-трансляция, 27-й тур, начало – в 19.00 (мск).

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